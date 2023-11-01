Внучка Софии Ротару сделала неожиданное заявление. Похоже, все?
Внучка Софии Ротару сделала неожиданное заявление. Похоже, все?
Любимая внучка народной артистки СССР Софии Ротару произвела настоящий резонанс одним из своих последних постов в аккаунте в соцсети. Девушка, названная в честь своей именитой бабушки, сейчас проживает в США.
И все у нее сладко и гладко было до того момента, пока 22-летняя Соня не пожаловалась. А пожаловалась юная знаменитость на человеческую жадность. Казалось бы, чего особенного? Ан, нет. Подписчики сразу же засуетились: есть подозрение, что дело серьезное.
Дело в том, что Соня Евдокименко встречается с одним из богатейших людей Америки – 33-летним Денисом Ждановым. Бойфренд с завидным статусом: он занимает должность вице-президента по маркетингу известной компании и входит в список миллионеров журнала "Forbes". Пара познакомилась в Нью-Йорке. Денис возил Соню по самым дорогим курортам и фешенебельным местам. А совсем недавно подписчики заметили кольцо на пальце молодой девушки. Хотя София Ротару ранее высказывалась о том, что торопиться в таком деле юной красавице не нужно.
Что же сыграло роль в изменении отношения Сони Евдокименко к происходящему? В одном из постов на странице в соцсети девушка написала, что "отсутствие щедрости – самая раздражающая черта". Также девушка добавила про скупость, которая "применима не только к деньгам". По словам юной особы, она сосредоточена сейчас больше на том, чтобы "быть со своими близкими", как сообщает
Судя по всему, внучка Софии Ротару очень и очень расстроена, а, может, и подавлена. Возможно, ее финансовые аппетиты выросли, и теперь прежние подарки и внимание ее уже не устраивают? Так или иначе, но у некоторых закрались подозрения, что внучка Ротару подала сигнал о скором конце отношений с бойфрендом-миллионером. Да и бабушка, похоже, не против.