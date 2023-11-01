В Москве состоялась презентация клипа группы Фабрика и Helen Yes на песню Дурочка-любовь. Продюсер коллектива Игорь Матвиенко, который и создал этот популярный музыкальный проект в 2002 году, рассказал, каково это работать с женщинами.

В Москве состоялась презентация клипа группы "Фабрика" и Helen Yes на песню "Дурочка-любовь". Продюсер коллектива Игорь Матвиенко, который и создал этот популярный музыкальный проект в 2002 году, рассказал, каково это работать с женщинами."В женских коллективах всегда самая сложная ситуация, – ответил продюсер на вопрос о конфликтах среди участниц группу. – Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то..."Напомним, помимо "Фабрики", Игорь Матвиенко занимается продюсированием и написанием песен для нескольких знаменитых мужских коллективов – "Любэ", "Иванушки", Корни".Психологи считают, что перепады настроения особенно типичны для представительниц слабого пола. Перепады эти обусловлены дисбалансом гормонов во время менопаузы и беременности, приемом оральных контрацептивов, недостатком нормальной сексуальной жизни, вредными привычками.Но участница "Фабрики" Ирина Тонева уверяет, что за десятилетия работы в проекте, научилась находить баланс и не раздражаться по пустякам."Работы так много, что порой не успеваешь все осознать и понять, – говорит она. – Благодаря всем этим годам я поняла, что чего стоит, а что чего не стоит".Призналась она и в том, что никаких серьезных запретов, как то не рожать и не выходить замуж, контракт с продюсером на участниц коллектива не накладывает.