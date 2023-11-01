Сбивший женщину на пешеходном переходе водитель во Владимирской области осужден на принудительные...

Сбивший женщину на пешеходном переходе водитель во Владимирской области осужден на принудительные работы.Вязниковский судом установлено, что осужденный в конце июля 2022 года пьяным сел за руль и сбил потерпевшую на пешеходном переходе, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Женщине в результате ДТП причинен тяжкий вред здоровью.Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. С учетом активного содействия следствию это наказание заменено принудительными работами сроком на 3 года с удержанием 15% заработка в доход государства. И лишением прав водителя на 2 года.Гражданский иск потерпевшей удовлетворен частично, взыскано 300 000 рублей компенсации морального вреда.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com