Синоптики рассказали, сколько еще продлится аномальное тепло во Владимирской области. Активный...

Синоптики рассказали, сколько еще продлится аномальное тепло во Владимирской области.Активный атлантический циклон, выходящий своим центром на северо-запад страны, будет влиять и на погоду Владимирского региона.Область окажется в его теплом секторе,В четверг, 2 ноября, облачная погода будет держаться до самого вечера, предупредили синоптики.Дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.Температура воздуха начнет снижаться - с 9 градусов утром до 5 вечером.Народный прогноз погодыГлавными предсказателями погоды в этот день были опадающие листья.- Если первый снег лег на сухую землю до того, как деревья полностью сбросили листья, то снег скоро сойдет.- Но пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.Фото: https://www.pxfuel.com