Смотрите Вести в 14.30: 12 муниципальных образований перешли на систему оплаты по факту
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Смотрите "Вести" в 14.30: 12 муниципальных образований перешли на систему оплаты по факту
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- Владимирцы получили нулевые квитанции за отопление. 12 муниципальных образований перешли на систему оплаты по факту.
Без года век
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Зевс-поводырь
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