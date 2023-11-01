Смотрите выпуск Вестей в 9.00: село Новое, проблемы - старые.
В Новом по-старому
- Село Новое,...
Смотрите выпуск "Вестей" в 9.00: село Новое, проблемы - старые.
В Новом по-старому
- Село Новое, проблемы - старые. Жители Гусь-Хрустального района - о дороге, на которую без слез не взглянешь
Без года век
- Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Гаврилову - 99. Бывших миллиционеров не бывает, или как коллегу поздравляли в стенах Петушинского райотдела.
Стойкие деревянные
- Бабушка-Крик и бабушка Звездная Ночь. Такие разные и яркие - в умелых руках кольчугинского резчика.