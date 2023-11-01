Флагманы работают по новому московскому стандарту экстренной помощи.

Флагманы работают по новому московскому стандарту экстренной помощи.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве еще трех флагманских центров в медучреждениях города. Они появятся в больницах имени Боткина, имени Буянова и Пирогова. Также пройдет реконструкция приемных отделений в 11 стационарах, написал градоначальник в своем .Собянин напомнил, что в январе 2023 года открылся флагманский центр в больнице имени Вересаева, в марте – в НИИ Склифосовского, в сентябре – в больнице имени Филатова. Медики провели уже 15 тысяч экстренных операций."Благодаря новым флагманским центрам хирурги могут проводить на 25% больше экстренных операций", – подчеркнул мэр.Собянин обратил внимание, чтор флагманские центры работают по новому московскому стандарту. Хирурги выполняют большую часть операций малоинвазивными методами. Для каждого центра закупили самое современное оборудование.Во флагманах оборудовали палаты подготовки к операции и палаты пробуждения. В каждом медучреждении выстроена четкая логистика – от момента поступления пациента до операции, подчеркнул мэр.В Москве продолжается масштабная программа обновления поликлиник. За пять лет модернизировано 40% медицинской инфраструктуры. Капитальный ремонт прошел в 40 корпусах больниц. На втором этапе работы пройдут в 140 зданиях.Собянин ранее сообщил, что столица по первому в России офсетному контракту. Препараты предназначены для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. За шесть месяцев текущего года московские предприятия нарастили производство лекарств на две трети по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.