Пожар в многоквартирном доме в Коврове на Дегтярева, 129 начался поздно ночью. Спасатели сообщение о возгорании получили 1 ноября в 2:13 ночи. Как сообщили в пресс-службе МЧС по области, огонь

Пожар в многоквартирном доме в Коврове на Дегтярева, 129 начался поздно ночью. Спасатели сообщение о возгорании получили 1 ноября в 2:13 ночи. Как сообщили в пресс-службе МЧС по области, огонь занял площадь 20 квадратных метров. Пожарные спасли двух человек и трех эвакуировали. О причинах возникновения огня не сообщается. Ранее во Владимире из-за пожара на смежных