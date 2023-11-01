Администрация Фрунзенского района региональной столицы потребовала от собственников гаражей в ГСК «Юбилейный» освободить земельный участок.

Администрация Фрунзенского района региональной столицы потребовала от собственников гаражей в ГСК «Юбилейный» освободить земельный участок. Однако жители не согласились и попытались обжаловать данное решение. Об этом рассказала Фрунзенского районного суда.Сперва с административным иском обратились 19 владельцев гаражей, а затем к ним присоединился и ГСК «Юбилейный». На время рассмотрения дела решение о сносе конструкций на улицах Юбилейной и Соколова-Соколенка приостановили.Впрочем, собственникам это помогло мало. Суд признал требование местной администрации законным.