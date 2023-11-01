Троим жителям Владимира грозит реальный срок за производство 10 килограммов мефедрона В отношении...

Троим жителям Владимира грозит реальный срок за производство 10 килограммов мефедронаВ отношении троих владимирцев - отца и двух его взрослых сыновей возбуждено уголовное дело и направлено для рассмотрения по существу во Владимирский областной суд. Они обвиняются в незаконном производстве наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2022 году мужчины в деревне Саванчаково Муромского района сколотили хозяйственную постройку для организации лаборатории по производству наркотиков.Они получили через тайник-закладку оборудование и материалы, а также инструкцию по изготовлению наркотика, после чего наладили там производство.Получив через тайник-закладку оборудование и материалы, а также методические указания по изготовлению наркотика, обвиняемые наладили там производство. Готовые запрещенные вещества они планировали продавать оптом через собственный виртуальный магазин в интернете.Сотрудниками правоохранительных органов пресечена их деятельность 30 ноября 2022 года. Из незаконного оборота изъято более 10 кг мефедрона.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу во Владимирский областной суд.За совершение преступления фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.Фото: freepik.com