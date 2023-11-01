Угощавший наркотиками подростков житель Владимирской области может получить до 15 лет лишения...

Угощавший наркотиками подростков житель Владимирской области может получить до 15 лет лишения свободы.Заместителем Александровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение, в котором установлено, что 8 сентября обвиняемый находился в одном из кафе вместе с пятерыми подростками. Зная, что перед ним несовершеннолетний, он привел его в заброшенное здание магазина, где предложил употребить наркотик. Показав пример курения через самодельное устройство для курения.Затем злоумышленник велел подростку позвать остальных, и также склонил их к употреблению наркотического средства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Позже одна из девочек-подростков заявила о произошедшем в полицию, сотрудниками которой в тот же день в здании заброшенного магазина было обнаружено и изъято предлагаемое для потребления несовершеннолетним наркотическое средство в бумажном свертке, уточнили в надзорном ведомстве.Уголовное дело в Александровский горсуд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com