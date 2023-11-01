В 33-м регионе проходит Всероссийская акция Книга другу За год регион собрал для жителей...

В 33-м регионе проходит Всероссийская акция "Книга другу"За год регион собрал для жителей Докучаевска более 10 тысяч книг, сообщает правительство области. Их регулярно отправляют в подшефный город на восстановление библиотечных фондов.Так в тридцать третьем регионе проходит Всероссийская акция "Книга другу". Литературу (художественную, учебную, научную) для детей и взрослых собирают активисты "Движения первых", волонтеры и неравнодушные жители. Сбор продолжается. Пункты приема на сайте будьвдвижении.рф