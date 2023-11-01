В Киржаче лоб в лоб столкнулись две иномарки. ДТП произошло утром 1 ноября на улице Большой Московской. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля “Хендай Элантра” при повороте налево

В Киржаче лоб в лоб столкнулись две иномарки. ДТП произошло утром 1 ноября на улице Большой Московской. Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля “Хендай Элантра” при повороте налево столкнулся с “Ниссан Альмера”. Оба транспортных средства ехали навстречу друг другу. Автомобили сильно помяты. В аварии пострадал 17-летний пассажир “Ниссана”. К счастью, ничего серьезного – лечиться подросток