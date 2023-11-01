В Коврове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двоих человек, эвакуировано трое Ночью 1...

В Коврове при пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двоих человек, эвакуировано троеНочью 1 ноября 2023 года произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Коврове на улице Дегтярева. Как сообщают пресс-служба МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Спасено 2 человека, эвакуировано 3 человека.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава.Фото: МЧС по Владимирской области