В Муроме будут судить мошенника, выманившего деньги у незнакомцев Муромским городским прокурором...

В Муроме будут судить мошенника, выманившего деньги у незнакомцевМуромским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Суздальского района. Он обвиняется в совершении двух преступлений, а именно в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в октябре прошлого года мужчина сообщил малознакомой ему женщине ложную информацию о том, что у него есть влиятельные знакомые и что он поможет приобрести швейное оборудование по низкой цене. В целях придания достоверности своим обещаниям он попросил потерпевшую составить список необходимых ей швейных принадлежностей.Получив от женщины более 140 тысяч рублей, обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению.Кроме того, осенью 2022 года мужчина представился водителю такси, в котором ехал, как состоятельный и деловой человек. В его собственности есть несколько автомобилей, которые выставлены на аукцион, и что он готов продать один из них за 170 тысяч рублей при рыночной стоимости в 500 тысяч.Полученными от потерпевшего деньгами он также распорядился по своему усмотрению.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Муромский городской суд.Фото: freepik.com