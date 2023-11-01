В подшефном Владимирской области Докучаевске открыли детский сад и МФЦ В подшефном Владимирской...

В подшефном Владимирской области Докучаевске открыли детский сад и МФЦВ подшефном Владимирской области Докучаевске после масштабных работ открыли детский сад.В церемонии приняли участие первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов и глава администрации Докучаевска Александр Качанов. В кратчайшие сроки владимирские строители сделали в детском саду новую крышу, утеплили фасады здания, благоустроили территорию. Как подчеркнул на открытии Дмитрий Лызлов, открытие любого нового социального объекта в подшефном городе-большой шаг вперёд. В качестве подарка от Собинского района детям привезли игрушки. Также в Докучаевске открылся и многофункциональный центр. От здания оставались только стены. При помощи нашего региона МФЦ удалось отремонтировать и оборудовать за рекордно короткое время. Первый вице-губернатор поблагодарил владимирских и докучаевских строителей, дорожников, коммунальщиков и энергетиков-за вклад в возрождение города.