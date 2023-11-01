Правоохранители Владимирской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в угоне машины ГАЗ в Вязниках.

Правоохранители Владимирской области задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в угоне машины ГАЗ в Вязниках. Об этом сообщила УМВД России по региону.Владелец угнанного авто обратился в полицию 28 октября. Хозяин рассказал, что оставил транспорт во дворе дома, а утром машина исчезла.Стражи порядка вскоре нашли пропавшее имущество на одной из вязниковских улиц, а также установили подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый мужчина.Гражданина задержали, и на допросе он во всём сознался. Фигурант объяснил, что взял автомобиль, так как хотел доехать до дома, но не желал вызывать такси. В настоящий момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.