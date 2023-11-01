Смертельное ДТП, в котором погибли два человека и четверо получили ранения, случилось ночью 1 ноября в Вязниковском районе.

Смертельное ДТП, в котором погибли два человека и четверо получили ранения, случилось ночью 1 ноября в Вязниковском районе. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.Трагедия произошла в районе 3.00 недалеко от деревни Чудиново. На федеральной трассе М-7 «Волга» автомобиль «Фольксваген» врезался в тягач с полуприцепом. Правоохранители предварительно установили, что большегруз стоял на обочине, когда в него влетала иномарка под управлением 36-летнего мужчины. В результате погибли он и его пассажир, которому было 22 года.В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.