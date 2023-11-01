За 10 месяцев 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 32,6 млн пассажиров (+10,1% к аналогичному периоду 2022 года).

За 10 месяцев 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 32,6 млн пассажиров (+10,1% к аналогичному периоду 2022 года).Из них в дальнем следовании отправлено порядка 7,5 млн человек (+14%), в пригородном сообщении – порядка 25,1 млн (+9%).Пассажирооборот в январе-октябре 2023 года составил 8,6 млрд пасс-км (+12,3%), в том числе в дальнем следовании – порядка 7,5 млрд пасс-км (+11,9%), в пригородном сообщении – более 1,1 млрд пасс-км (+14,8%).Только в октябре 2023 года было отправлено более 3,2 млн пассажиров (+9,2% к октябрю 2022 года), в том числе 695 тыс. человек – в дальнем следовании (+18,1%) и более 2,5 млн – в пригородном сообщении (+7%).Пассажирооборот в этом же месяце составил порядка 756 млн пасс-км (+12,3%), в том числе в дальнем следовании – 645 млн пасс-км (+12,9%), в пригородном сообщении – 111 млн пасс-км (+8,8%).