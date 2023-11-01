Владимирцам выставили нулевые октябрьские счета за отопление Досрочный перерасчет сделан в...

Владимирцам выставили "нулевые" октябрьские счета за отоплениеДосрочный перерасчет сделан в рамках централизованного перехода на систему оплаты услуги по фактическому потреблению. Напомню, с этой осени 12 муниципальных образований региона (включая областную столицу) начнут платить за тепло только в отопительный период - с октября по апрель.Перерасчет уже отобразился в электронных личных кабинетах. Бумажные квитанции люди получат до конца этой недели. Корректировка коснулась жителей 1223 многоквартирных домов, сообщают в компании "ЭнергосбыТ Плюс". Общая сумма возврата составила 200 миллионов рублей, то есть около четырех тысяч на каждый лицевой счет. Впрочем, уже в следующем месяце картина будет иной. Начисление за отопление будет производиться по показаниям общедомовых приборов учета, а если их нет - по нормативу. Судя по тому, что в энергосбытовой компании напоминают об условиях рассрочки, платежи вырастут значительно.Елена Андреева, главный жилищный инспектор Владимирской области:- Почему эти муниципальные образования выбраны, потому что более половины собственников там уже оплачивают услуги по факту. Вот те, кто оплачивал в отопительный период, они никаких изменений по сути не увидят. Они как платили по показаниям приборов учета, так и продолжат платить по показаниям приборов учета. Все остальные жители, которые платили 12 месяцев в году, вот они увидят соответствующие изменения. То есть те, у кого установлен ОДПУ, уже увидят фактические показания приборов учета. То есть плата каждый месяц будет больше или меньше в зависимости от того, какой был месяц.