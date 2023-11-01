Владимирские полицейские поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Анатолия...

Владимирские полицейские поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Гаврилова.По многолетней традиции праздничный день Анатолий Васильевич провел в родном отделе МВД России по Петушинскому району. Полковник милиции в запасе - обладатель ордена Красного знамени, двух орденов Отечественной войны, двух орденов Красной Звезды и более двадцати медалей. Службе в органах внутренних дел Анатолий Васильевич посвятил почти 30 лет. Именинника поздравил начальник УМВД России по Владимирской области Валерий Медведев.Валерий Медведев, начальник УМВД России по Владимирской области:- Сегодня очень важный, трогательный момент. Ну вы просто представьте. Человеку-99 лет, нашему уважаемому ветерану, который прошел Великую Отечественную Войну. Он ушел отсюда на пенсию и до сегодняшнего момента он приходит сюда в форме полковника, отдает честь, слушает музыку и показывает, каким надо быть настоящим полковником, каким на надо быть офицером.