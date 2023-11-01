Владимирский филиал «Т Плюс» поддержал традиционную благотворительную акцию «Марафон равных возможностей».

Владимирский филиал «Т Плюс» поддержал традиционную благотворительную акцию «Марафон равных возможностей», которая прошла в рамках XV Фестиваля семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь». Энергетики подготовили развлекательные активности для детей и молодежи.Для самых маленьких гостей прошла программа «Приключения в Энергограде». В игровой форме с анимацией детям рассказали о правилах поведения на улице и в быту: как пользоваться электроприборами, вести себя вблизи опасных энергообъектов и беречь экологию. Праздничного настроения добавили шоу мыльных пузырей, музыка, танцы и фотосессия с героями Теплославом и Капелькой.Для молодежи энергетики организовали площадку с крафтовыми играми, провели интеллектуальную викторину «Экоревизорро» и профориентационную игру «Теплоцентраль».Также в программу дня вошли многочисленные мастер-классы, интерактивные площадки и праздничный концерт.Фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» организован фондом «Возрождение и Надежда». Проект объединил на площадке в Суздале свыше 1500 участников, гостей и зрителей из более 30 регионов. Это активные творческие люди разных национальностей, вероисповеданий, социальных возможностей и физического здоровья.Реклама.