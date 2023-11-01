Во вторник, 31 октября, в Доме Дружбы наградили победителей регионального конкурса «Отцовство – долг и дар».

Во вторник, 31 октября, в Доме Дружбы наградили победителей регионального конкурса «Отцовство – долг и дар». Об этом сообщила правительства Владимирской области.В мероприятии, направленном на повышение статуса отцовства и укрепление семейных ценностей, приняли участие 189 пап из 20 муниципальных образований 33-го региона. Сразу 31 конкурсант стал победителем в разных номинациях, среди которых были «Папа – патриот», «Папа – праздник», «Папа – сила» и другие.К сожалению, праздничное событие не обошлось без скорби. В числе награждаемых должен был оказаться житель Владимирской области Александр Егоров. Мужчина служил в отряде спецназначения и недавно был смертельно ранен. Память погибшего отца троих детей почтили минутой молчания.