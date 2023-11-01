Выставка открылась сегодня, 1 ноября, в областном доме народного творчества на улице Георгиевской, 2Б. На экспозиции представлены талантливые работы молодых фотографов. Выставка проводится

Выставка открылась сегодня, 1 ноября, в областном доме народного творчества на улице Георгиевской, 2Б. На экспозиции представлены талантливые работы молодых фотографов. Выставка проводится в рамках Всероссийского фотоконкурса и фестиваля «Со-Творчество». Разнообразие приемов фотографии делает экспозицию яркой и необычной, подчеркнули в правительстве. Посетить фотовыставку можно ежедневно с 9:30 до 18:00. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: