Во Владимирской области ликвидировано подпольное производство поддельной обуви всемирно известных...

Во Владимирской области ликвидировано подпольное производство поддельной обуви всемирно известных брендов.«Следователем МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело отношении генерального и коммерческого директоров предприятия.В одном из цехов общества с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на изготовлении продукции собственной марки, мигранты также производили кроссовки под популярными международными брендами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Готовый товар реализовывался через крупные торговые площадки Московского региона.Сотрудниками миграционного подразделения УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» при участии регионального Управления ФСБ России и Росгвардии преступная деятельность была пресечена.Двое руководителей фирмы задержаны, они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, полицейские установили факт найма на работу уроженца одного из сопредельных государств с нарушениями миграционного законодательства Российской Федерации. Он не был поставлен на миграционный учет.Уже привлекавшийся к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России мужчина помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области.Решается вопрос о его депортации.Фото и видео: пресс-служба УМВД России