Во Владимирской области с нового года проиндексируют пенсии, пособия и другие социальные...

Во Владимирской области с нового года проиндексируют пенсии, пособия и другие социальные выплаты.Подробнее о цифрах на пресс-конференции рассказал руководитель регионального отделения социального фонда России Антон Курбаков.С 1 января на 7.5 процентов увеличатся доходы неработающих пенсионеров. По прогнозу, средняя пенсия по старости в регионе составит 23405 рублей. В полтора раза вырастет максимальное пособие по временной нетрудоспособности - до 122-ух тысяч, по беременности и уходу за ребенком. Увеличится и размер материнского капитала. С 1 февраля следующего года при рождении первого ребенка мамам будут выплачивать 631 тысячу рублей. А при появлении второго малыша - 834 тысячи рублей.Антон Курбаков - управляющий региональным отделением СФР:- Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тысяч до 565 тысячи рублей. Максимальный размер по уходу за ребенком до 1.5 лет , работающих, составит 49 тысяч рублей в месяц вместо 33 тысяч 200 рублей в этом году.