С февраля 2024 года во Владимирской области врастет размер материнского капитала.

С февраля 2024 года во Владимирской области врастет размер материнского капитала. При рождении первого ребёнка он составит 631 тыс. рублей, в случае появления на свет второго – 833,8 тыс. рублей. Об этом сообщил управляющий региональным Отделением Социального фонда России Антон Курбако во время выступления в регионального правительства.Как отметил руководитель, предельный размер выплат по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих граждан составит 49 тыс. рублей в месяц. Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 565 тыс. рублей.В будущем году вырастут и прочие социальные выплаты. Так, с 1 января пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,5%. Предполагается, что средняя страховая пенсия по старости достигнет 23405 рублей.