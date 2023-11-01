Во Владимирской области зарегистрировано 52 случая заболевания из-за укусов клещей болезнью...

Во Владимирской области зарегистрировано 52 случая заболевания из-за укусов клещей болезнью Лайма.Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди населения не было, как и в 20222 году.В опасном сезоне зарегистрирован 2 831 случай присасывания клещей, в том числе 642 у детей, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Во всех районах Владимирской области: на придомовых территориях на территории сел и деревень, в лесных массивах, на садово-огородных участках.За эпидсезон в лаборатории было исследовано порядка 1,5 тысяч клещей.Среди клещей, снятых с людей:- 14,7% оказались заражёны боррелиями- возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7 %,- анаплазмами – 0,7 %.В 1 клеще был обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита.Фото: https://www.pxfuel.com