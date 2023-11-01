Во Владимирской области зарегистрировано 52 случая заболевания из-за укусов клещей болезнью...
Во Владимирской области зарегистрировано 52 случая заболевания из-за укусов клещей болезнью Лайма.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом среди населения не было, как и в 20222 году.
В опасном сезоне зарегистрирован 2 831 случай присасывания клещей, в том числе 642 у детей, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Во всех районах Владимирской области: на придомовых территориях на территории сел и деревень, в лесных массивах, на садово-огородных участках.
За эпидсезон в лаборатории было исследовано порядка 1,5 тысяч клещей.
Среди клещей, снятых с людей:
- 14,7% оказались заражёны боррелиями
- возбудителями моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7 %,
- анаплазмами – 0,7 %.
В 1 клеще был обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита.
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