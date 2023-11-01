Во Владимирской области завершилась тяжба по разделу семейного имущества и недвижимости в Москве...

Во Владимирской области завершилась тяжба по разделу семейного имущества и недвижимости в Москве стоимостью 60 миллионов рублей.В Александровский городской суд дело поступило из Щелковского городского суда Московской области суда - для рассмотрения по подсудности.Имущество общей стоимостью более 60 млн рублей, состоящее из нескольких квартир, расположенных в Москве и Московской области, автомобилей, обязательств по кредитным договорам и денежных средств, полученных в качестве платы по договорам аренды не могли разделись бывшие супруги, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.В ходе судебного разбирательства был принят встречный иск ответчика. Ввиду признания ответчика-истца по встречному иску несостоятельной (банкротом), к участию в деле третьими лицами привлечены ее финансовый управляющий и кредиторы. Неоднократно судебные заседания по делу откладывались по обоюдным ходатайствам сторон, их представителей об урегулировании спора в мирном порядке, уточнили в суде..В итоге, было утверждено мировое соглашение, заключенное по делу сторонами. Определен объем общего имущества, подлежащего разделу, перечень движимого и недвижимого имущества, подлежащего выделу каждой из сторон.А также объем имущества, прав и обязанностей, принятых на себя ими по личным обязательствам, порядок и сроки выплаты денежных компенсаций, передачи части спорного имущества.Фото: https://www.pxfuel.com