Во Владимирской области жители стали чаще брать ипотеку. За 9 месяцев жители Владимирской области...

Во Владимирской области жители стали чаще брать ипотеку.За 9 месяцев жители Владимирской области оформили 11 400 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму почти 35,5 млрд рублей.Рост выдач кредитов на приобретение жилья связан со стремлением людей взять кредит по ранее одобренным ставкам и с ожиданием ужесточения условий льготных программ, сообщили наши коллеги variant33.ru.Так, на вторичном рынке было оформлено 8575 ипотечных кредитов, на первичном — 2808 кредитов. Процентная ставка по кредитам на готовое жилье увеличилась к октябрю 2023 года до 10,7%, на новостройки — до 6,2% годовых. При этом в регионе действуют программы кредитования жилья на первичном рынке с господдержкой с пониженными процентами.Как сообщают во Владимирском отделении Банка России, средний размер ипотечного кредита в регионе составляет 3 млн 100 тысяч рублей. Средний срок ипотеки вырос почти на год до 24 лет и 3 месяцев.Фото: https://www.pxfuel.com