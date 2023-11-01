Звезда юмористической передачи мечется меж двух огней. Юлия Михалкова просит помощи в выборе у поклонников.

Звезда юмористической передачи мечется меж двух огней. Юлия Михалкова просит помощи в выборе у поклонников.Широкая известность пришла к ней с появлением юмористического шоу "Уральские пельмени". Свой творческий путь будущая артистка начала с участия в КВНе. Спустя год команда получила возможность играть в одноименной программе на телеканале СТС. На телевидении Юлия Михалкова показала миру талант и визуальную привлекательность, ее стали хвалить как идеал красоты.Однако в прошлом году звезда решила покинуть родной коллектив. Как призналась Юлия Михалкова, причина такого решения связана с ее личной усталостью. Более того, актриса убеждена, что уже переросла проект "Уральские пельмени" и ей нужно двигаться дальше.Сейчас Юлия Михалкова развивается как в кино, так и на телевидении. После ухода из шоу "Уральские пельмени" она стала ведущей "Детского КВН". Однако в личной жизни звезды все складывается не так гладко, как в карьере. Известно, что раньше она была в отношениях с депутатом Свердловской области. Правда, свадьба так и не состоялась — спустя несколько лет пара распалась. Теперь на откровенные вопросы журналистов знаменитость отвечает, что она замужем за карьерой.На днях Юлия Михалкова сделала откровенное признание в своем микроблоге. Дело в том, что красавица шоу "Уральские пельмени" все никак не может выбрать из двух. Правда, не мужчин, ведь всю себя артистка посвящает работе. Звезда не может определиться между двумя парами туфель."Я влюбилась в эти туфли. Какие взять?" – поинтересовалась у подписчиков Юлия Михалкова и приложила .А жизнь у звезды однозначно складывается прекрасно, в официальном аккаунте актрисы много подтверждений ее успеха. Ранее "Дни.ру" , в какое чудесное место сбежала красавица шоу "Уральские пельмени".