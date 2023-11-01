Обвиняемый сидел с подростками в кафе, а затем предложил попробовать марихуану. С одним из несовершеннолетних мужчина пошел в заброшенное здание магазина и продемонстрировал, как надо

Обвиняемый сидел с подростками в кафе, а затем предложил попробовать марихуану. С одним из несовершеннолетних мужчина пошел в заброшенное здание магазина и продемонстрировал, как надо курить наркотик. После того, как первый подросток успешно справился с самодельным устройством для курения, злоумышленник велел ему позвать остальных. В результате все пятеро несовершеннолетних попробовали марихуану. Как сообщили в прокуратуре,