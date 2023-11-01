Автомобильные дороги поселка Ставрово привлекли внимание прокуратуры. В ходе проверок выяснилось, что они не соответствуют требованиям безопасности: дорожное покрытие либо побито, либо

Автомобильные дороги поселка Ставрово привлекли внимание прокуратуры. В ходе проверок выяснилось, что они не соответствуют требованиям безопасности: дорожное покрытие либо побито, либо отсутствует вообще. Повреждения асфальта наблюдаются на улицах Юго-западный проезд, Кирова, Кирова малая, Сиреневая, Вишневая, Солнечная, Северная, Машиностроителей. Там ямы превышают предельно допустимый размер. На улицах Рябиновая, Алфеева и Западная асфальта нет вообще. Машины