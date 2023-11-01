Жительница Владимирской области ответила ревнивому сожителю ударами ножа. Заместителем прокурора...

Жительница Владимирской области ответила ревнивому сожителю ударами ножа.Заместителем прокурора Селивановского района утверждено обвинительное заключение, в котором установлено, что днём 2 сентября сожитель обвиняемой, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел с работы на обед.Из-за того, что накануне ее долгое время не было дома, между ними разгорелась ссора. Женщина взяла с кухонного стола нож, которым нанесла два удара – в левый бок и в грудь потерпевшего. Но когда тот упал (здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред), обвиняемая испугалась и вызвала скорую помощь.Приехавшим полицейским она сама дала признательные показания, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Уголовное дело в Селивановский райсуд.Фото: https://www.pxfuel.com