Клиентам Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сделали досрочный перерасчет за отопление. Часть денег вернулась жителям 1223 многоквартирных домов, которые перешли на новую систему

Клиентам Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» сделали досрочный перерасчет за отопление. Часть денег вернулась жителям 1223 многоквартирных домов, которые перешли на новую систему оплаты. Напомним, с этого года жители домов, которые платили за отопление круглый год равными долями, перешли на новую систему оплаты. Теперь они будут вносить деньги только в течение холодных месяцев, когда батареи действительно