Экс-участник группы Отпетые мошенники Гарик Богомазов заявил, что не поддерживает отношения с дочерью. Наследнице артиста уже 19 лет.

Экс-участник группы"Отпетые мошенники" Гарик Богомазов заявил, что не поддерживает отношения с дочерью. Наследнице артиста уже 19 лет.С мамой дочери Варвары ГарикБогомазов развелся много лет назад. У артиста другая семья. Совсем недавносупруга Виктория подарила звезде сына. Мальчика назвали Георгий.Сейчас экс-участникгруппы "Отпетые мошенники" полностью погружен в заботы о наследнике. О старшейдочери он и не вспоминает."Отец для нее –кошелек. Она так воспитана своей мамой. Сейчас мы не общаемся", – заявил ГарикБогомазов в эфире программы "Звезды сошлись" на канале НТВ.15 Ноя 2019 в 2:58 PSTАртист активногастролирует. Также звезду часто приглашают на корпоративы. По словамвокалиста, его постоянно просят петь хит "Отпетых мошенников" "Люби менялюби".Гарик Богомазовотказался говорить о гонорарах, которые получает на заказных выступлениях. Знаменитостьзаявила, что финансами в его доме заведует супруга.16 Ноя 2019 в 11:07 PSTАртист рассказал также,что ранее сорил деньгами. Все заработанное он тратил на проституток,развлечения и алкоголь. Было время, когда он играл в покер.уверяет, что крупные суммы никогда не проигрывал.Отметим, в августеэтого, 2019 года, в СМИ писали о задолженности артиста перед дочерью в суммеболее 280 тысяч рублей. Артист не выполнил свои обязательства по алиментам.Между тем уверялтогда,что несколько раз перечислял куда более крупные суммы,чем обязательные десять тысяч рублей в месяци в испорченных отношениях с наследницей винил бывшую жену.