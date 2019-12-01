Сохатый предпринял несколько попыток нападения на легковой автомобиль в Самарской области. Один из заходов оказался результативным – лось повредил транспортное средство. Все происходящее снимал на видео пассажир атакованной легковушки.

Очевидец запечатлел на видео момент нападения лося на легковой автомобиль. Как сообщают СМИ, инцидент произошел на Хрящевском шоссе в окрестностях Тольятти.На записи видно, как животное, двигавшееся навстречу легковушке, внезапно атаковало транспортное средство.После этого сохатый взял небольшую паузу, а затем снова попытался добраться до легковушки. На этот раз водитель был начеку и своевременно разорвал дистанцию.В результате инцидента никто не пострадал, однако известно, что автомобиль получил повреждения.О дальнейшей судьбе буйного лося пока не сообщается.