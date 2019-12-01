Президент Российского футбольного союза Александр Дюков присутствовал на прошедшей в Бухаресте жеребьевке чемпионата Европы по футболу. Дюков дал оценку соперникам россиян по группе, а также приоткрыл планы подготовки нашей команды.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков присутствовал на прошедшей в Бухаресте жеребьевке чемпионата Европы по футболу. Дюков дал оценку соперникам россиян по группе, а также приоткрыл планы подготовки нашей команды."Многое будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова. Если говорить о сборной Финляндии, то она уверенно провела отборочный турнир. Понятно, что у них будет дебют на Евро, однако финнов, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры. У сборной Финляндии имеется достаточное число игроков, выступающих в сильных европейских чемпионатах", — сказал глава РФС."Мы уже начали переговоры о проведении контрольных матчей. Позже объявим команды, с которыми наша сборная сыграет в марте и конце мая — начале июня. В том числе это будут и сильные сборные, которые входят в число 16 лучших рейтинга ФИФА", — приводит слова Дюкова ТАСС.