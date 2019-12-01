Завершились несколько встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Вашингтон Кэпиталз со счетом 5:2 обыграл в гостях Детройт Ред Уингз. Три шайбы в составе победителей забросил Александр Овечкин.

Завершились несколько встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:2 обыграл в гостях "Детройт Ред Уингз". Три шайбы в составе победителей забросил Александр Овечкин.Овечкин произвел четыре броска по воротам "Детройта", три из которых достигли цели. Александр забросил вторую. Четвертую и пятую шайбы в матче, кроме того ассистировал Тому Уилсону, на счету которого третий гол. Евгений Кузнецов отдал две голевых передачи, Дмитрий Орлов – одну. Вернувшийся в ворота "Кэпиталз" Илья Самсонов отбил 25 бросков."Тампа-Бэй Лайтнинг" без Андрея Василевского проиграла на своем льду "Каролине Хэррикейнз" 2:3. В составе "молний" по очку за передачи заработали Никита Кучеров и Михайил Сергачев. У победителей точный пас сделал Андрей Свечников. "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 2:0 победил "Коламбус Блю Джекетс". Семен Варламов встал в ворота "островитян" на 14 минуте и лтбил все 30 бросков, совершенных по его воротам.В Майами "Флорида Пантерз" с результатом 3:0 победила "Нэшвилл Предаторз". Вратарь "пантер" Сергей Бобровский на лед не выходил, а Евгений Дадонов отдал точный пас Александру Баркову. "Торонто Мэйпл Ливз" дома в дополнительное время одолел "Баффало Сейбрз" 2:1. "Калгари Флеймз" на своей площадке победил "Оттаву Сенаторз" 3:1.