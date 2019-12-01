Роман певицы Анны Седоковой со спортсменом Янисом Тиммой развивается стремительно. Поклонники уверены, что звезда ждет от возлюбленного ребенка.

Роман певицы Анны Седоковой со спортсменом Янисом Тиммой развивается стремительно. Поклонники уверены, что звезда ждет от возлюбленного ребенка.В Сети появилась видеозапись недавнего выступления артистки на новогоднем концерте одного из музыкальных каналов. На мероприятии певица появилась в сопровождении нового возлюбленного. Для выхода на сцену Анна Седокова примерила черный топ и короткую облегающую юбку.Поклонники обратили внимание на округлившийся живот звезды. Многие предположили, что певица ждет ребенка от латвийского спортсмена. "Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность", – отметил один из пользователей в социальных сетях. Подписчики поздравили знаменитость с грядущим пополнением.Сама пока не прокомментировала эти слухи. Однако ранее она неоднократно признавалась в интервью, что не хочет останавливаться на трех детях и мечтает родить еще одного наследника, сообщает .29 Ноя 2019 в 10:50 PSTНапомним, артистка была дважды замужем. В 2004 году певица узаконила отношения с белорусским футболистом Валентином Белькевичем. У пары есть дочь Алина. В 2011 году Анна Седокова вступила в брак с бизнесменом Максимом Чернявским. Знаменитость родила второму супругу наследницу Монику.С 2014 по 2016 год бывшая солистка группы "ВИА Гра" встречалась с танцором и хореографом Сергеем Гуманом. Через год певица закрутила роман предпринимателем Артемом Комаровым. У пары есть сын Гектор.