Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии 14 июня, когда посол США Дерек Хоган объяснил ему, что поддержки со стороны Америки ожидать не стоит.

Экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк сбежал из Молдавии 14 июня, когда посол США Дерек Хоган объяснил ему, что поддержки со стороны Америки ожидать не стоит.Кроме того, дипломат порекомендовал Плахотнюку найти компромисс с другими партиями, чтобы выйти из кризиса, как он сообщил в интервью телеканалу "РТР-Молдова". Олигарх ответил, что обсудит вопрос с коллегами по партии и сбежал в Америку, чтобы попросить там политического убежища.Хоган растолковал Плахотнюку, что США заинтересованы в независимости Молдавии, чтобы отрицательно воздействие на нее извне было минимизировано. И выступают за прагматичные отношения с Россией. В 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с ЕС, и Белый дом хотел бы это сохранить.В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии, державшей курс на сближение с ЕС, США и НАТО и ухудшившей отношения с Россией. Плахотнюка обвинили в узурпации власти, демократы отказались уходить в оппозицию и не признали новую власть законной. Но все же уступили, когда Додона поддержали Россия, ЕС и США.В Молдавии и России на беглого олигарха заведены уголовные дела. Его подозревают в контрабанде и торговле наркотиками, отмывании денег, покушении на убийство.