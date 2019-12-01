В шведском Эстерсунде гонкой в супермиксте стартовал новый биатлонный сезон. Победу в заезде одержали хозяева этапа – биатлонисты сборной Швеции в лице Ханны Эберг и Себастиана Самуэльссона. Их время составило 36 минут 42,1 секунды.

В шведском Эстерсунде гонкой в супермиксте на этапе Кубка мира стартовал новый биатлонный сезон. Победу в заезде одержали хозяева этапа – биатлонисты сборной Швеции в лице Ханны Эберг и Себастиана Самуэльссона. Их время составило 36 минут 42,1 секунды.При этом во время гонки им дважды пришлось заходить на штрафные круги. Также они использовали 11 дополнительных патронов. Второе место заняли Франциска Пройс и Эрик Лессер из Германии – у них один штрафной круг, девять дополнительных патронов и 18,1 секунды отставания от шведов.Замкнули тройку лучших норвежцы Марте Рейселанд и Ветле Шоста Кристиансен. На двоих они единожды зашли на штрафной круг, 16 раз прибегали к использованию дополнительных патронов. Как итог, они отстали на 40,4 секунды.Сборная России финишировала на 12 месте. Нашу команду представляли Тамара Воронина и Матвей Елисеев, которые пять раз наматывали штрафные круги и 10 раз использовали доппатроны.