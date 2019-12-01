В Монако прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66 кг. Победу одержал Александр Беспутин, впервые выигравший чемпионский титул.

В Монако прошел бой за звание чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 66 кг. Победу одержал Александр Беспутин, впервые выигравший чемпионский титул.В поединке за звание чемпиона мира Александру Беспутину противостоял другой российский боксер Раджаб Бутаев. Состоялись все 12 запланированных раундов. Судьи единогласно отдали победу 28-летнему Беспутину.В любительском боксе Александр становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В 2015 году он перешел в профессионалы. Александр провел на ринге 14 боев и все выиграл. 9 из них нокаутом.Соперник Беспутина 25-летний Раджаб Бутаев провел двенадцать боев и все выиграл. Он также девять раз отправлял соперников в нокаут. Поражение стало первым в его профессиональной карьере.