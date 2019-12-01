Экипаж российской чартерной авиакомпании Azur Air попал в серьезное ДТП в Объединенных Арабских Эмиратах. Направляясь в аэропорт города Дубай, сотрудники Azur Air увидели на дороге сплошь автомобили феррари и решили показать, кто тут самый быстрый.

Экипаж российской чартерной авиакомпании Azur Air попал в серьезное ДТП в Объединенных Арабских Эмиратах. Направляясь в аэропорт города Дубай, летчики увидели на дороге сплошь автомобили "феррари" и решили показать, кто тут самый быстрый. Причем, ехали они на микроавтобусе.Гонки закончились вполне предсказуемо. Опасный обгон привел к аварии.К счастью, обошлось без тяжелых травм. Всех любителей экстрима отстранили от рейса, передает канал "Россия 24".