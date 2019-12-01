Об избрании меры пресечения в отношении бывшего мэра города Кирова Владимира Быкова сообщил региональный Следком. По решению суда, бывший градоначальник отправился под домашний арест. Быкову вменяют в вину получение взятки в размере 7,8 млн рублей.

Об избрании меры пресечения в отношении бывшего мэра города Кирова Владимира Быкова сообщил региональный Следком. По решению суда, бывший градоначальник отправился под домашний арест. Быкову вменяют в вину получение взятки в размере 7,8 млн рублей.Уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере было возбуждено 29 ноября. По данным следствия, в 2014—2016 годах Быков получил от предпринимателя взятку в обмен на покровительство во при заключении контрактов на поставку топлива независимо от его качества.Главой города Кирова Владимир Быков был избран в 2007 году, с 2016 по 2019 год являлся председателем Заксобрания Кировской области. 25 октября 2019 года Быков досрочно сложил полномочия председателя и депутата, "в связи с переходом на другую работу".Двумя месяцами ранее ряд депутатов кировского областного Заксобрания выразили недоверие спикеру. Такая позиция связана в том числе с уголовным делом предпринимателя Леонида Яфаркина о мошенничестве с землей в парке Победы в период, когда Быков был главой города. Тогда участок земли в 4,3 га был выкуплен за 338 тыс. рублей, а затем продан коммерческой фирме, ущерб городу оценен в 165 млн рублей.