Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко испытала неприятные чувства при встрече с политиком Петром Порошенко. Она назвала экс-президента отвратительным человеком.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко испытала неприятные чувства при встрече с политиком Петром Порошенко. Она назвала экс-президента отвратительным человеком.Украинский государственный деятель поделилась воспоминаниями о встрече с Петром Порошенко, который в тот момент занимал пост главы страны. Надежда Савченко рассказала, что политик со слезами на глазах жаловался, что пожертвовал на фронт 180 миллионов гривен."Человек отвратительный. Мне было странно, что он вообще говорит, что что-то там пожертвовал. Каждый человек пожертвовал. Иногда жизнь, а не 180 миллионов. Он говорил о деньгах с такой болью. Я поняла, что он просто жадный, алчный", – заявила она в эфире YouTube-канала ISLND TV.Ранее Надежда Савченко обвинила во лжи. По ее словам, бизнесмен врал зарубежным коллегам, что страна выполняет минские соглашения, хотя на самом дела власти ничего не делали. Она добавила, что действующий лидер Владимир Зеленский старается исправить эту ситуацию.22 Апр 2019 в 10:15 PDTМатериал дополняется.