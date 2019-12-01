Черная пятница - это когда по всему миру, а теперь и в России, витрины магазинов буквально сливаются в одно слово – скидки и народ ломится за выгодными покупками, несмотря на известный риск быть обманутыми.

"Черная пятница" — это когда по всему миру, а теперь и в России, витрины магазинов буквально сливаются в одно слово – "скидки" и народ ломится за выгодными покупками, несмотря на известный риск быть обманутыми.Культурная столица оказалось еще и столицей торговли. В ход на центральные станции метро даже пришлось ограничить — так много было желающих попасть на распродажу в крупные магазины. В Москве, Ростове, Екатеринбурге, Волгограде в "Черную пятницу "торговые центры напоминают вокзалы — очень людно, и все с сумками.Традиция — американская. После Дня Благодарения там стартуют рождественские распродажи. В магазинах — скидки до 90%."Черной" пятницу назвали якобы потому, что этим цветом бухгалтеры отмечали прибыль, убыток — красным. Но появился и другой смысл: за последние 10 лет в Америке в этот день больше 10 человек получили серьезные увечья, трое погибли — дрались за уцененный товар.Есть за что бороться. Ритейлеры давят на производителей, вынуждая отдавать товар фактически по себестоимости. Покупали в восторге: когда еще купишь фирменные часы за пару долларов?!Недовольны только защитники природы. Протестуют по всей Европе. Главный праздник потребления считают прямой угрозой окружающей среде. У нас против "Черной пятницы" протестует Роспотребнадзор. В Нижнем Новгороде вышли даже на внеплановый рейд по магазинам. Говорят, в дни распродаж права потребителя нарушаются особенно часто."Очень низкая цена должна вызывать сомнения. Контрафактная и фальсифицированная продукция чаще всего продается по заниженным ценам", — отметила Нина Цветкова, начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.Самый распространенный прием — перед распродажей цену поднять, а потом опустить до реальной. Формально нарушения закона тут нет. Продавец может играть с ценой как хочет. Но прием все же уходит в прошлое, говорят маркетологи."Если кто-то понимает свой бизнес как попытку обмануть, в наш век по щелчку мышки или большого пальца по экрану смартфона эти все фокусы на раз-два вычисляют грамотные потребители, особенно российские. Они очень грамотные, очень въедливые. Один убыток будет тем, кто такой фигней занимается", — уверен президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.Большинство магазинов действительно предлагает скидку, но редко больше 20%. Этого достаточно, чтобы привлечь клиента. А дальше дело сделает ажиотаж."Это пошло с Запада. Еще у многих вот на подкорке осталось, что на Западе все очень круто, там и люди другие, там и изобилие, некий рай такой. И вот это вот ощущение, что кто может, налетай, осталось, и стадное чувство включается. То есть ощущение того, что сейчас там будет эта самая халява", — пояснил психолог Александр Кичаев.В России "Черная пятница" — всего седьмой год. И интерес к распродажам растет. У Стругацких понедельник начинался в субботу. В магазинах пятница заканчивается в воскресенье. Но, несмотря на это, очереди в примерочные и кассы все равно будут — покупатель скидкам верит.