Певица Ирина Аллегрова напросилась в жены коллеге по цеху Николаю Баскову. Забавный диалог двух звезд обнародовал композитор Игорь Крутой.

Певица Ирина Аллегрова напросилась в жены коллеге по цехуНиколаю Баскову. Забавный диалог двух звезд обнародовал композитор Игорь Крутой.Группа российских знаменитостей возвращалась из Дюссельдорфа.Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Ани Лорак, Ирина Аллегрова иИгорь Крутой летели на частном самолете.Настроение у представителей отечественного шоу-бизнеса было отменным.Артисты с удовольствием подшучивали друг над другом.Игорю Крутому удалось заснять занимательный диалог. В кадре Николай Басков нежно обнимает Ирину Аллегрову. В это время артистка напевает композицию "Незаконченный роман".Артистка отмечает: "А мы накаркали этой песней, он прям незакончился, он лишь продолжается". тут же добавляет. "Потому чтоон может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!". Аллегрова ловитпевца на слове: "Ну так делай мне предложение!".Судя по всему, такого поворота событий не ожидал.Растерявшись, он закрыл объектив камеры рукой.Видео появилась в инстаграм-аккаунте Игоря Крутого. Роликвызвал восторг публики. В комментариях к публикации отметился даже ФилиппКиркоров. "Невероятное путешествие! И пусть недосып, пусть устали, но какойкайф! До встречи через несколько часов на нашем празднике!✌️", – написал поп-король.