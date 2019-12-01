Певица Ирина Аллегрова напросилась в жены коллеге по цеху
Николаю Баскову. Забавный диалог двух звезд обнародовал композитор Игорь Крутой.
Певица Ирина Аллегрова напросилась в жены коллеге по цеху
Николаю Баскову. Забавный диалог двух звезд обнародовал композитор Игорь Крутой.
Группа российских знаменитостей возвращалась из Дюссельдорфа.
Филипп Киркоров, Николай Басков, Анжелика Варум, Ани Лорак, Ирина Аллегрова и
Игорь Крутой летели на частном самолете.
Настроение у представителей отечественного шоу-бизнеса было отменным.
Артисты с удовольствием подшучивали друг над другом.
Игорю Крутому удалось заснять занимательный диалог. В кадре Николай Басков нежно обнимает Ирину Аллегрову. В это время артистка напевает композицию "Незаконченный роман".
Артистка отмечает: "А мы накаркали этой песней, он прям не
закончился, он лишь продолжается". тут же добавляет. "Потому что
он может начаться! Смотри, какая мы красивая пара, Ирина!". Аллегрова ловит
певца на слове: "Ну так делай мне предложение!".
Судя по всему, такого поворота событий не ожидал.
Растерявшись, он закрыл объектив камеры рукой.
Видео появилась в инстаграм-аккаунте Игоря Крутого. Ролик
вызвал восторг публики. В комментариях к публикации отметился даже Филипп
Киркоров. "Невероятное путешествие! И пусть недосып, пусть устали, но какой
кайф! До встречи через несколько часов на нашем празднике!✌️", – написал поп-король.