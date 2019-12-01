В Забайкальском крае произошла страшная авария. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Сретенска в Читу, упал в реку.

В Забайкальском крае произошла страшная авария. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Сретенска в Читу, упал в реку.ДТП случилось на 60-м километре трассы Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус Kia Grandbird, в котором находились 43 пассажира, съехал с проезжей части и рухнул в реку Куенгу. По предварительным данным, у транспорта разорвало переднее колесо.В результате аварии погибли 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В районные больницы доставили 14 пассажиров, состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести, передает .На месте работают правоохранители и экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин пообещал лично проследить за ходом расследования трагедии.Как удалось выяснить журналистам, у предпринимателя, отвечавшего за маршрут рейсового автобуса, выявили 38 нарушений правил перевозки пассажиров. Соглано официальным данным, автоперевочик не проводил специальный инструктаж с водителями. Кроме того, контроль технического состояния транспорта проводили непрофессионалы, передает телеграм-канал Baza.Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой оказать помощь пострадавшим и родственникам жертв аварии в Забайкалье. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.