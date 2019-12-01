Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил известного актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании поджигателей амазонских лесов.

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил известного актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании поджигателей амазонских лесов. Такое мнение политик высказал в ходе общения со своими сторонниками, собравшимися поприветствовать его у ворот официальной резиденции. Встреча транслировалась в прямом эфире в "Фейсбук"."Леонардо Ди Каприо, ты участвуешь в сожжении Амазонии!" — заявил бразильский президент в беседе со сторонницей сбережения природных ресурсов страны.Свои обвинения Болсонару ничем не подкрепил, добавив лишь, что Ди Каприо спонсирует неправительственные организации, члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.Ранее сообщалось о задержании четырех человек, подозреваемых в умышленных поджогах лесов. По версии следствия, злоумышленники фотографировали полыхающую Амазонию, а затем отправляли фотографии природоохранным организациям для использования в качестве аргумента при сборе пожертвований.Леонардо Ди Каприо совместно с другими филантропами создали фонд помощи Amazon Forest Fund, в активы которого вложили 5 млн долларов для спасения леса. В полиции отмечают, что после публикации этих снимков несколько таких фондов получили контракты со Всемирным фондом дикой природы (WWF).По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по ноябрь этого года пожары уничтожили более 6,5 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. В этом году площадь пожаров в лесах Амазонии выросла на 80% по сравнению с предыдущим годом.В стране звучит критика в адрес Болсонару и его правительства из-за пассивного отношения к охране окружающей среды. В ответ власти утверждают, что пожары вызваны или естественными сезонными причинами, или умышленными поджогами.